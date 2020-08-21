Борются с пандемией: чиновники установили гроб посреди города

На доске под гробом написано последнее количество больных и умерших от коронавируса. Рядом с ней стоит манекен в защитном костюме.
Несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжает расти, люди игнорируют протоколы безопасности, – рассказывает глава одного из районов Джакарты. – Установка гроба помогает людям быть в курсе ситуации, чтобы они могли изменить свое поведение.
К слову, в Индонезии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Юго-Восточной Азии. В стране на данный момент зарегистрировано более 147 тысяч случаев заражения.