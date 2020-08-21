Пт, 21.08.2020
В поддержку Лукашенко вышли десятки тысяч белорусов: без Лукашенко не будет ни страны, ни жизни!

Борются с пандемией: чиновники установили гроб посреди города

Джакарта, Индонезия

ФОТО: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

В Джакарте, столице Индонезии, посреди города поставили гроб с надписью "Жертва COVID-19". Таким образом чиновники хотят привлечь внимание местных жителей к проблеме распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание WIO News.

На доске под гробом написано последнее количество больных и умерших от коронавируса. Рядом с ней стоит манекен в защитном костюме.

Несмотря на то, что число новых случаев заражения продолжает расти, люди игнорируют протоколы безопасности, – рассказывает глава одного из районов Джакарты. – Установка гроба помогает людям быть в курсе ситуации, чтобы они могли изменить свое поведение.

Джакарта, Индонезия.

ФОТО: ADI WEDA/EPA

К слову, в Индонезии самый высокий уровень смертности от коронавируса в Юго-Восточной Азии. В стране на данный момент зарегистрировано более 147 тысяч случаев заражения.

НАВЕРХ