Стало известно, кто составит компанию Насте Ивлеевой в новом сезоне шоу «Орел и решка»

Новость об утверждении Юлиной кандидатуры появилась в официальном аккаунте телешоу. Многие думали, что в путешествия с блондинкой отправятся Андрей Бедняков или Регина Тодоренко, поэтому были разочарованы выбором продюсеров.

Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто будет развлекаться на полную, а кто — спать на пляже, решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне шоу «Орел и решка,

— говорится в сообщении.

Настя также подтвердила, что уехала на съемки вместе с Коваль.

Дружище, мы сделаем самый классный девчачий сезон! У меня есть юмор, а у тебя сиськи! Долой негатив! Всем не угодишь. Жизнь слишком коротка, если делать на нем акцент! Мы уже в сезоне, и мы сделаем его искренним, добрым и самым смешным!

— написала Ивлеева в Instagram.

В июле Ивлеева якобы в шутку сказала, что вернется в проект, если ее последний снимок в инстаграме канала "Пятница!" наберет 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. С этой задачей ее фанаты справились быстро, так что ей ничего не оставалось, кроме как сдержать свое обещание.

Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя. По сути, именно вы, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хештег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу,

— сказала она.