Район вздрогнет! В субботу в Ласнамяэ закатят грандиозную вечеринку

Давно ничего столь масштабного не было в столичном районе в Ласнамяэ. Но теперь, когда там на месте бывшего Zanzibar открылся Old Irish Pub, от праздника и веселья жителям и гостям района не уйти. Будет шоу, будет вкусная еда и напитки рекой. Теперь подробнее:
22 августа в 21.00 в новом пабе по адресу Пунане, 14 состоится официальное открытие шоу-программ! Каждую пятницу и субботу вас будут радовать живой музыкой и выступлениями талантливых артистов! Главный гость церемонии открытия, который порадует вас своим необыкновенным голосом и хитами 80-х и 90-х неповторимый, - GINTS! Также в программе угощения на входе и много различных сюрпризов! В полночь начнется дискотека до самого рассвета! Не пропустите!