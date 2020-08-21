Район вздрогнет! В субботу в Ласнамяэ закатят грандиозную вечеринку

Давно ничего столь масштабного не было в столичном районе в Ласнамяэ. Но теперь, когда там на месте бывшего Zanzibar открылся Old Irish Pub, от праздника и веселья жителям и гостям района не уйти. Будет шоу, будет вкусная еда и напитки рекой. Теперь подробнее: