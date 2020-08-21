NILETTO с «Любимкой» выступит в Таллинне в начале сентября, но только если выполнит эти условия властей

Компания MJ Production планирует 4 сентября 2020 года провести концерт «любимки» российской эстрады NILETTO в ночном клубе Cathouse Concert Hall. В заведении уже будут ждать гостей с 23:00. Но поскольку сейчас действуют серьезные ограничения на пересечение границы Эстонии-России, то у властей нашей республики есть определенные требования к артисту и его команде.
Для артистов в Эстонии согласились сделать исключение. Выступающие должны будут прибыть в страну как минимум на день раньше запланированного концерта, организатор должен обеспечить прямой транспорт артистам до места, где они смогут незамедлительно сдать тест на коронавирус, а потом отвезти команду в отель или любое другое место ночлега, где музыканты будут дожидаться результатов теста. Гулять по городу и посещать людные места NILETTO и его команде запрещается до оглашения результата теста на коронавирус. В случае, если по какой-то причине к моменту выступлению тест артистов еще будет не готов, то выступать им запрещается. Логично, что и в случае положительного теста на коронавирус выступление категорически запрещено. Также организаторы должны предоставить артисту и членам его команды маски и антисептик, если это понадобится.
Мероприятие для лиц старше 16 лет. В ВИП-зону допускаются лишь совершеннолетние.
За диджейский пульт этой ночью встанут DJ Howdy и DJ Samoginson.