NILETTO с «Любимкой» выступит в Таллинне в начале сентября, но только если выполнит эти условия властей

Для артистов в Эстонии согласились сделать исключение. Выступающие должны будут прибыть в страну как минимум на день раньше запланированного концерта, организатор должен обеспечить прямой транспорт артистам до места, где они смогут незамедлительно сдать тест на коронавирус, а потом отвезти команду в отель или любое другое место ночлега, где музыканты будут дожидаться результатов теста. Гулять по городу и посещать людные места NILETTO и его команде запрещается до оглашения результата теста на коронавирус. В случае, если по какой-то причине к моменту выступлению тест артистов еще будет не готов, то выступать им запрещается. Логично, что и в случае положительного теста на коронавирус выступление категорически запрещено. Также организаторы должны предоставить артисту и членам его команды маски и антисептик, если это понадобится.