Юлия Барановская: «Моргенштерн весь в бриллиантах, а трусы у него застиранные»

35-летняя Юлия Барановская никогда не стеснялась высказывать свое мнение. Именно такая откровенность помогла телеведущей стать звездой. Не стала она молчать и когда во время съемки очередного выпуска шоу «Конечно, Вася» для YouTube-канала Gazgolder речь зашла о мужском нижнем белье.

Телеведущая вспомнила забавный эпизод, произошедший на дне рождения Егора Крида. «Егор очень мне нравится, такой добрый, позитивный. Помню, он пел на празднике и на сцену выбежал Моргенштерн. Начал подпевать, танцевать и с него упали джинсы. И знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные», — поделилась Юлия.

По мнению телеведущей, мужчины, как и женщины, должны заботиться о каждом элементе гардероба, чтобы выглядеть привлекательно. Барановской очень не нравится, когда парни носят тесные плавки или надевают грязное нижнее белье. «Мне вот, например, важно знать, что у меня под платьем красивое нижнее белье. Я надеваю его не для мужчин, а для себя», — подчеркнула звезда.

При это Юлия уверена, что ее слова не обидят Моргенштерна, ведь эпизод с его спущенными джинсами широко обсуждался в СМИ. Сам рэпер тогда ничуть не засмущался из-за инцидента и продолжил веселиться на празднике.