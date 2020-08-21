Таллиннский ботанический сад научит создавать парфюм, накормит медом и раскроет тайны многолетних цветов!

«Многолетние цветы притягивают взгляд совсем не только своими красочными цветками – невозможно не восхититься тем, насколько оригинальными бывают форма многолетника или внешний вид его листьев», — говорится на сайте ботанического сада.

Современный человек немало может рассказать о повторном использовании одежды, сортировке мусора и сокращении пищевых отходов. Аналогичным образом можно предотвратить ненужные потери в садоводстве: отдавая предпочтение экологичным рабочим приемам, тщательно подходя к выбору места для посадки и правильно выбирая удобрения и пестициды, мы можем сохранить природное многообразие и в саду. Одна из задач современного ландшафтного дизайна заключается именно в том, чтобы оформлять среду с сохранением баланса между человеком и природой.

Многолетники в конце августа находятся на пике своей формы, и посетители Таллиннского ботанического сада найдут здесь идеи по подбору новых растений для своего сада и их сочетанию с уже имеющимися его обитателями. Позднее лето – самое время для пересадки растений. Чтобы растения больше радовали, доставляя как можно меньше беспокойства, нужно знать, как их правильно пересаживать. Своими знаниями в этой области с вами с удовольствием поделятся в ботаническом саду лучшие специалисты в этой сфере.

Департамент сельского хозяйства ознакомит желающих со способами распространения различных карантинных вредителей и болезней растений, научит их распознавать и расскажет о возможных последствиях для растений.

Эстонская ассоциация ароматерапевтов проведет воркшоп по созданию индивидуального парфюма. Стоимость участия в воркшопе – 3 евро.

Любители сладкого смогут пополнить свои запасы медом, который собрали пчелы ботанического сада.