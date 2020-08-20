Смотрите, как эстонские селебрити празднуют День восстановления независимости Эстонии

Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости нашей родной Эстонии. Светские львицы, политики, музыканты публикуют в соцсетях снимки, как они проводят праздник, пишет Elu24.
Певица Лийз Лемсалу опубликовала в Instagram видео и дала подписчикам небольшое задание. «Прочитайте по моим губам, что я пою... И, конечно, с праздником нас всех», - написала Лийз.
Светская дива Ану Саагим поднимает бокал шампанского за независимость Эстонии - как и положено даме!
Певица Биргит Саррап надела платье в цвета эстонского триколора и предложила всем сделать так же.
Политик Марина Кальюранд пожелала всем хорошего дня и опубликовала снимок руки с нашим национальным флагом.
Блогер Эвелийс, автор блога «Эстонка с рюкзаком», показала фото детишек. «Я взяла этих двух симпатичных дам на прогулку по Таллинну», - подписала милый кадр блогер.
Анни Рахула поделилась с подписчиками в Instagram кадром, на котором ее семья обедает в ресторане. «Мы начали есть пиццу, а Том добровольно схватил гитару», - подписала семейное фото Анни.
🍍 ON A PIZZA?! YES or NO?! Best moments (also pic wise) are the ones where he has no idea that someone is taking a picture.. I guess it is w all of us 🍕\\\ Hakkasime pizzat sööma ja Tomi haaras vabatahtlikult kitarri (jah, teinekord on juhtunud, et teda on ka sunnitud see moosekant olema🤣) ... #lõuna #wolteesti #ordertogether #perekond
Рано утром тренер таллиннского волейбольного клуба Selver Райнер Васильев порадовал поклонников кадром своего дома, на котором развевается эстонский флаг.
23-летняя метательница молота Анна Мария Орел встретила этот день, радостно улыбаясь. Она находится в Польше, но вспомнила о важном государственном празднике.