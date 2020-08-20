Чт, 20.08.2020
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Смотрите, как эстонские селебрити празднуют День восстановления независимости Эстонии

Эстонский триколор

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня мы отмечаем День восстановления независимости нашей родной Эстонии. Светские львицы, политики, музыканты публикуют в соцсетях снимки, как они проводят праздник, пишет Elu24.

Певица Лийз Лемсалу опубликовала в Instagram видео и дала подписчикам небольшое задание.  «Прочитайте по моим губам, что я пою... И, конечно, с праздником нас всех», - написала Лийз.

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Певица Биргит Саррап надела платье в цвета эстонского триколора и предложила всем сделать так же.

Политик Марина Кальюранд пожелала всем хорошего дня и опубликовала снимок руки с нашим национальным флагом. 

 
 
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Ilusat taasiseseisvumispäeva, kallis Eesti 🇪🇪 #estonia #taasiseseisvumispäev

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Блогер Эвелийс, автор блога «Эстонка с рюкзаком», показала фото детишек. «Я взяла этих двух симпатичных дам на прогулку по Таллинну», - подписала милый кадр блогер.

Анни Рахула поделилась с подписчиками в Instagram кадром, на котором ее семья обедает в ресторане. «Мы начали есть пиццу, а Том добровольно схватил гитару», - подписала семейное фото Анни. 

Рано утром тренер таллиннского волейбольного клуба Selver Райнер Васильев порадовал поклонников кадром своего дома, на котором развевается эстонский флаг.

23-летняя метательница молота Анна Мария Орел встретила этот день, радостно улыбаясь. Она находится в Польше, но вспомнила о важном государственном празднике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥳🇪🇪 #taasiseseisvumispäev

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