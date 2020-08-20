Смотрите, как эстонские селебрити празднуют День восстановления независимости Эстонии

Певица Лийз Лемсалу опубликовала в Instagram видео и дала подписчикам небольшое задание. «Прочитайте по моим губам, что я пою... И, конечно, с праздником нас всех», - написала Лийз.

Светская дива Ану Саагим поднимает бокал шампанского за независимость Эстонии - как и положено даме!

Певица Биргит Саррап надела платье в цвета эстонского триколора и предложила всем сделать так же.

Политик Марина Кальюранд пожелала всем хорошего дня и опубликовала снимок руки с нашим национальным флагом.

Блогер Эвелийс, автор блога «Эстонка с рюкзаком», показала фото детишек. «Я взяла этих двух симпатичных дам на прогулку по Таллинну», - подписала милый кадр блогер.

Анни Рахула поделилась с подписчиками в Instagram кадром, на котором ее семья обедает в ресторане. «Мы начали есть пиццу, а Том добровольно схватил гитару», - подписала семейное фото Анни.

Рано утром тренер таллиннского волейбольного клуба Selver Райнер Васильев порадовал поклонников кадром своего дома, на котором развевается эстонский флаг.