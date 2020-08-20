«Империя зла рассыпалась на части»: спикер Рийгикогу высказался о Дне восстановления независимости

По словам спикера Рийгикогу, мы должны хранить и защищать это свершение, народ Эстонии, наши суверенитет, флаг, честь и гордость. «Эстонцев мало. Мы – одно из самых маленьких национальных государств в мире. Мы должны сохранить веру в наши государство, народ и будущее и стремиться к лучшему. Так, как было при создании Эстонской Республики и при восстановлении независимости», – сказал Пыллуаас.