Чт, 20.08.2020
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«Империя зла рассыпалась на части»: спикер Рийгикогу высказался о Дне восстановления независимости

Если сейчас простой депутат парламент получает 4009 евро, то с 1 апреля его зарплата увеличится до 4330 евро.

ФОТО: Liis Treimann

В своем обращении по случаю Дня восстановления независимости спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас напомнил, что 29 лет назад империя зла рассыпалась на части и Эстония объявила о восстановлении своей независимости и, по его мнению, отсоединилась от оккупировавшего страну Советского Союза, о чем говорится в пресс-релизе Рийгикогу

«Жители Эстонии были переполнены эмоциями, услышав новость о восстановлении независимости. Танки покинули нашу территорию. Страх рассеялся. Империя зла рассыпалась на части. Ожидания и надежды на свободу стали реальностью», – сказал Пыллуаас.

По словам спикера Рийгикогу, мы должны хранить и защищать это свершение, народ Эстонии, наши суверенитет, флаг, честь и гордость. «Эстонцев мало. Мы – одно из самых маленьких национальных государств в мире. Мы должны сохранить веру в наши государство, народ и будущее и стремиться к лучшему. Так, как было при создании Эстонской Республики и при восстановлении независимости», – сказал Пыллуаас.

В честь Дня восстановления независимости правление клуба 20 августа возложит цветы и свечи на могилы усопших коллег на кладбище Метсакальмисту. Церемония возложения цветов к мемориальному камню 20 августа на склоне холма Тоомпеа состоится в 11:00. В полдень Клуб 20 августа проведет общее собрание в Белом зале замка Тоомпеа, на котором пришедших поприветствуют спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас. 

Henn Põlluaas valiti riigikogu esimeheks. Хенна Пыллуааса избрали спикером парламента.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

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