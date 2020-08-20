20-летняя дочь Гузеевой станцевала перед камерой без одежды

20-летняя Ольга Бухарова не стесняется демонстрировать откровенные образы. Девушка делится в инстаграм-сториз провокационными кадрами и видео, на одном из которых и вовсе предстала обнаженной. Дочка ведущей «Давай поженимся» танцевала под музыку, прикрыв голый бюст руками. Для съемки она сделала эффектный темный макияж и надела повязку, украшенную черными розами.

На другом видео девушка появилась в подобном готическом образе. Только на ней было больше одежды, хотя блузку Ольга всё равно предпочла прозрачную. А также похвасталась, что выбрила себе тонкие полоски на бровях.

Лариса Гузеева родила Ольгу, когда ей было уже 40. Артистка очень боялась, и девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения. Дочка ведущей не раз удивляла общественность провокационными образами, не стесняясь выражать себя.