Рита Ора устроила настолько жаркую съемку на яхте, надев бикини, что фанаты взмолились о пощаде

29-летняя исполнительница вместе с семьей и новым парнем отправилась отдыхать на греческий остров Корфу. Знойная красотка не теряет времени зря, используя отпуск по максимуму. Так, Рита отправилась кататься на яхте и поделилась в Инстаграме серией головокружительных снимков.

Рита, которая уже успела изрядно загореть, надела крошечное бикини, расцветкой напоминающее тигриную шкуру. Она дополнила образ украшениями, подставила неуложенные волосы ветру и выбрала позы, от которых у фанатов перехватило дыхание. О чем они сразу же и сообщили в комментариях.

Сердце Риты Оры снова несвободно. На этот раз ее избранником стал 39-летний режиссер и сценарист Ромен Гаврас. Вместе с ним певица сняла роскошную виллу, ночь в которой обходится в £17,6 тысяч, пишет The Sun. По словам инсайдеров, у девушки сейчас действительно серьезные отношения и она по-настоящему влюблена.