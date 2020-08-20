Стоит ли пить воду по утрам: польза и риски

А зря: неправильный утренний «водопой» может не только сорвать процесс пищеварения, но даже привести к онкологии желудка. О том, как все-таки правильно нужно пить воду с утра, украинским «Вестям» рассказал врач-диетолог, медицинский блогер Борис Скачко.

Кому и сколько нужно пить воды после сна?

Правильный ответ находится в диапазоне от 0 мл до 2–3 стаканов. Ноль — для тех, у кого дискинезия желчевыводящих путей и эрозивный гастрит. Им не воду надо пить, а есть, причем, что называется, между первым и вторым морганием. Как только открыли глаза, сразу же нужно что-то забросить в рот. Дело в том, что вода, выпитая натощак, провоцирует заброс желчи. А у людей с такими проблемами он уже и так есть, провоцировать его не нужно.

Если таких неприятностей со здоровьем нет, тогда количество воды определяется взглядом на стрелку весов. Нужно взвеситься вечером, перед сном и утром, после опорожнения мочевого пузыря. И вот эта разница между двумя цифрами и есть потеря воды, которая произошла за ночь. Одни теряют 300 г, а другие — и 3 кг. Как правило, это люди, которые храпят и спят в жаркой комнате. Через открытый рот во время храпа человек теряет очень много воды. Сразу 3 л литра натощак, конечно, выпивать не стоит. Но точно нужно выпить поначалу 2–3 стакана, а остальное «добрать» до обеда.

Какую воду пить — холодную или теплую?

Температура утренней воды играет огромное значение. Холодную нужно пить прежде всего тем, у кого существует склонность к запорам. Она быстрее проскочит желудок, попадет в кишечник, активирует перистальтику, за счет чего облегчается опорожнение кишечника. Только нужно пить ее не маленькими, а большими глотками. Иначе она будет согреваться в полости рта и пищеводе и теплой попадет в желудок.

Когда же человек пьет теплую воду, она попадает в кишечник и провоцирует выброс желчи в него. Это нарушает процесс переваривания. Должна вначале попасть туда еда, а потом — желчь. Благодаря этому пища в кишечнике переваривается. Так что не стоит экспериментировать с теплой водой. Особенно с медом. Потому что он также обладает сильными желчегонными свойствами.

Зачем нужно добавлять в воду лимон?

Во-первых, лимон, как мы знаем, является источником витамина С. Во-вторых, как и любое кислое, он пробуждает аппетит, что особенно актуально для тех, кому завтрак дается с трудом. В-третьих, наша печень очень любит лимоны. Они активируют ее обмен веществ, и печень начинает активнее выполнять любые из своих 500 метаболических функций. В-четвертых, лимон, попадая в двенадцатиперстную кишку, закрывает «ворота» для желчи. То есть, выпив лимонную воду, мы активировали перистальтику, а ненужного нам выброса желчи не происходит.