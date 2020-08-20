Стоит ли пить воду по утрам: польза и риски

Многие из нас привыкли начинать свой день со стакана воды. Особо не задумываясь, а всем ли нужен именно «стакан», какой эта вода должна быть — теплой или холодной, зачем в нее нужно добавлять лимон или мед.
А зря: неправильный утренний «водопой» может не только сорвать процесс пищеварения, но даже привести к онкологии желудка. О том, как все-таки правильно нужно пить воду с утра, украинским «Вестям» рассказал врач-диетолог, медицинский блогер Борис Скачко.
Кому и сколько нужно пить воды после сна?
Правильный ответ находится в диапазоне от 0 мл до 2–3 стаканов. Ноль — для тех, у кого дискинезия желчевыводящих путей и эрозивный гастрит. Им не воду надо пить, а есть, причем, что называется, между первым и вторым морганием. Как только открыли глаза, сразу же нужно что-то забросить в рот. Дело в том, что вода, выпитая натощак, провоцирует заброс желчи. А у людей с такими проблемами он уже и так есть, провоцировать его не нужно.
Если таких неприятностей со здоровьем нет, тогда количество воды определяется взглядом на стрелку весов. Нужно взвеситься вечером, перед сном и утром, после опорожнения мочевого пузыря. И вот эта разница между двумя цифрами и есть потеря воды, которая произошла за ночь. Одни теряют 300 г, а другие — и 3 кг. Как правило, это люди, которые храпят и спят в жаркой комнате. Через открытый рот во время храпа человек теряет очень много воды. Сразу 3 л литра натощак, конечно, выпивать не стоит. Но точно нужно выпить поначалу 2–3 стакана, а остальное «добрать» до обеда.
Какую воду пить — холодную или теплую?
Температура утренней воды играет огромное значение. Холодную нужно пить прежде всего тем, у кого существует склонность к запорам. Она быстрее проскочит желудок, попадет в кишечник, активирует перистальтику, за счет чего облегчается опорожнение кишечника. Только нужно пить ее не маленькими, а большими глотками. Иначе она будет согреваться в полости рта и пищеводе и теплой попадет в желудок.
Когда же человек пьет теплую воду, она попадает в кишечник и провоцирует выброс желчи в него. Это нарушает процесс переваривания. Должна вначале попасть туда еда, а потом — желчь. Благодаря этому пища в кишечнике переваривается. Так что не стоит экспериментировать с теплой водой. Особенно с медом. Потому что он также обладает сильными желчегонными свойствами.
Зачем нужно добавлять в воду лимон?
Во-первых, лимон, как мы знаем, является источником витамина С. Во-вторых, как и любое кислое, он пробуждает аппетит, что особенно актуально для тех, кому завтрак дается с трудом. В-третьих, наша печень очень любит лимоны. Они активируют ее обмен веществ, и печень начинает активнее выполнять любые из своих 500 метаболических функций. В-четвертых, лимон, попадая в двенадцатиперстную кишку, закрывает «ворота» для желчи. То есть, выпив лимонную воду, мы активировали перистальтику, а ненужного нам выброса желчи не происходит.
Аналогично «работает» яблочный уксус, который также рекомендуют добавлять в утреннюю воду — опять-таки с целью стимуляции аппетита. Только с ним важно не переборщить — не больше половины чайной ложки на стакан воды. Дело в том, что у нашей печени есть определенный предел по переработке кислот. Когда он превышен, они начинают выделяться через почки, травмируя их.
Можно ли пить минеральную воду с утра натощак?
Это зависит от набора болезней, которые есть. Если у человека гастрит со сниженной секрецией желудочного сока, тогда ему подойдет минеральная хлоридно-натриевая вода. Если же у него повышенная секреция, то ему нужно не минеральную воду, а еду.
Есть рекомендации пить в таком случае щелочную минеральную воду. Это эффективный способ заработать себе серьезные проблемы со здоровьем. Почему? Потому что щелочные воды, когда подавляют кислотность желудочного сока, приводят к атрофии слизистой желудка. А атрофия — это предраковое состояние. В итоге у человека вначале развивается хронический гастрит со сниженной секрецией, потом атрофический гастрит, а там уже и до рака желудка недалеко.
Если резюмировать, то минеральную воду можно пить только после консультации со своим семейным врачом. Потому что человек может не учесть все нюансы. Например, он может думать, что у него хронический гастрит, а там — хронический панкреатит. При гастрите стимулировать секрецию нужно, а при панкреатите — опасно для жизни.
Действительно ли так полезен содовый раствор по утрам?
Адепты такого утреннего ритуала объясняют его пользу тем, что сода ощелачивает организм и таким образом борется с окислительным стрессом. Но ощелачивает кровь хорошая работа печени. Если она у человека плохо работает, это не повод убивать желудок содой. Как она это делает?
Наш организм очень хитро устроен. Он «знает», что мы не можем сплевывать всю слюну, в которой находятся бактерии, заселяющие полость рта. Для того чтобы обезопасить организм от них, в желудке постоянно находится желудочный сок с небольшим количеством соляной кислоты, т. н. базальная секреция. Сода вступает в реакцию с этим «коктейлем». Образуется угольная кислота и поваренная соль. Угольная кислота распадается на углекислый газ и воду. Углекислый газ, раздражая желудок, вызывает выделение новой порции соляной кислоты. Возникает отрыжка.
Поваренная соль также дополнительно раздражает слизистую желудка, вызывая секрецию желудочного сока. Если же удалось убить базальную секрецию желудка, соляной кислоты нет, сода идет себе спокойно дальше. Всасывается в кровь, попадает в печень. На этом уровне стоит великолепная система гомеостаза, и здоровая печень в составе желчи выбрасывает это все на какой-то из приемов пищи. То есть содовый раствор не ощелачивает организм, он не может пройти «форпост» в виде здоровой печени. Если же он все-таки его проходит, и вы после соды видите, что pH вашей мочи изменился в сторону ощелачивания (был, например, pH5, стал 7 — это покажет специальная лакмусовая бумажка), то это означает, что ваша печень требует капитального ремонта.