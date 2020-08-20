Борис Корчевников снова заинтриговал фанатов фото с женщиной и младенцем

Известный телеведущий и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в очередной раз взбудоражил поклонников фотографией с молодой женщиной с младенцем на руках. Каждый раз, когда телеведущий, который смело может назвать себя многодетным отцом, знакомит подписчиков со своим очередным крестником, они надеются, что их кумир наконец обзавелся собственной семьей. Но и на этот раз их постигло разочарование.
«Кумовья», — подписал Корчевников снимок.
Пользователи, хоть и с некоторым сожалением, но наперебой поздравляют телеведущего с радостным событием. «Лучшего крестного не найти»; «Какое душевное слово! Кумовья!»; «Жениться вам надо, барин!»; «Я уже подумала, ваша семья. Пора бы уже обзавестись»; «Мама — красотка!»; «Жаль, что не ваше чадо».
Борис Корчевников не афиширует свою личную жизнь, но не скрывает, что мечтает обзавестись семьей. Недавно его коллега Владимир Березин рассказал, что был на свадьбе Корчевникова с актрисой Сесиль Свердловой, брак с которой телеведущий по какой-то причине отрицал. Пара вскоре рассталась.