Борис Корчевников снова заинтриговал фанатов фото с женщиной и младенцем

Известный телеведущий и гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в очередной раз взбудоражил поклонников фотографией с молодой женщиной с младенцем на руках. Каждый раз, когда телеведущий, который смело может назвать себя многодетным отцом, знакомит подписчиков со своим очередным крестником, они надеются, что их кумир наконец обзавелся собственной семьей. Но и на этот раз их постигло разочарование.

«Кумовья», — подписал Корчевников снимок.

Пользователи, хоть и с некоторым сожалением, но наперебой поздравляют телеведущего с радостным событием. «Лучшего крестного не найти»; «Какое душевное слово! Кумовья!»; «Жениться вам надо, барин!»; «Я уже подумала, ваша семья. Пора бы уже обзавестись»; «Мама — красотка!»; «Жаль, что не ваше чадо».