Евгений Кафельников решил эмигрировать из России

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», — подчеркнул спортсмен.

Высказывание Кафельникова поклонники восприняли неоднозначно. Многие пришли к выводу, что спортсмен имеет полное право решать, где ему жить. Однако нашлись и те, кто считает Евгения неблагодарным. «Вы прославились как российский спортсмен, а теперь решили переехать. Как-то это неправильно»; «Вряд ли вы там кому-то будете нужны. Там и своих спортсменов хватает»; «До вас тоже стало доходить. Сам уже несколько месяцев планирую переезд», — комментировали пост звезды его фанаты.

Напомним, что Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету и победа в турнире Большого шлема, и кубок Дэвиса, и олимпийское золото. После окончания профессиональной карьеры Евгений пробовал себя в разных областях: выступал спортивным экспертом, играл в ветеранских турнирах и даже увлекался покером.