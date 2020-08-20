Кремль высказался о необходимости предоставления военной помощи соседней Белоруссии

Во время пресс-конференции он прокомментировал вопрос о том, как администрация президента оценивает происходящее в соседней стране. В частности, он высказался относительно того, готова ли Москва, как и ряд других государств, осудить насилие по отношению к протестующим.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков назвал Белоруссию «Союзным государством и братской нам страной», а белорусский народ - «братским народом». «Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне, никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии. Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым», - заявил президентский пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Кремль выступает за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, «и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога».

Также Песков высказался относительно обязательств России по оказанию военной помощи Белоруссии в рамках международных договоров. По его словам, сейчас потребности в такой помощи нет. «Российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации. Поэтому здесь нечего комментировать. А что касается договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности и, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет», - пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

После того, как журналисты снова вернулись к вопросу о том, признает ли Россия результаты выборов в Белоруссии, Песков заявил, что Путин поздравил Александра Лукашенко с победой. «Давайте не будем гипотетическими рассуждениями заниматься. По белорусской теме мне больше нечего добавить», - пояснил он, подчеркнув, что сейчас предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси.

При этом он не уточнил, кто именно их предпринимает.