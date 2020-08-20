Участница «Дом-2» родом из Таллинна об образовании: «Желания учиться у меня не возникает»

На днях эстонская звезда российского реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в социальной сети Instagram провокационный пост, в котором высказалась о ненадобности и бессмысленности получения образования:
Многие знаю, что у меня нет образования. А если быть точнее, то год я училась на отельные бизнес и 10 классов закончила в школе.
«После 9 класса пошла учиться на отельный бизнес. Обучение проходило на эстонском языке и с эстонскими учителями. Так получилось, что с одной из учителей, у меня вообще не сложились взаимоотношения и я покинула обучение», — признается Милена и добавляет:
Можно сказать, что год я просто пропустила.
«После этого я поступила в гимназию, в десятый класс и параллельно училась на парикмахера. Закончила десятый класс и меня приспичило пойти на "Дом-2", хотела прийти на две недельки или хотя бы до конца лета. Как видите, я тут два года. Немного затянула».
В этом году, я была бы уже с дипломом об окончании 12 классов, но вместо этого я с хорошей суммой денег на карте и могу позволить себе любое обучение на курсах.
Если бы я осталась учиться, то у меня не было бы всего того, что у меня есть сейчас.
Многие с двумя высшими образованиями сидят и зарабатывают 80 тысяч рублей в месяц. А люди, которые ушли после девятого класса, ездят на новых Мерседесах и зарабатывают от 500 тысяч в месяц», — утверждает уроженка Таллинна.
«Мораль всей басни такова:
Я не призываю бросать обучение. Я призываю делать так, как желает ваша душа. Ведь только тогда вы будете получать самое лучшее от жизни. Судьба вам везде поможет, главное иметь желание и двигаться в правильном направлении.
Желания учиться у меня не возникает. Хочется покорять другие горизонты, а для этого не нужна бумажка об окончании университета. Причём 80% студентов потом не идут работать по профессии», — подытоживает Милена.
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Образование. Многие знаю, что у меня нет образования. А если быть точнее, то год я училась на отельные бизнес и 10 классов закончила в школе. После 9 класса пошла учиться на отельный бизнес. Обучение проходило на эстонском языке и с эстонскими учителями. Так получилось, что с одной из учителей, у меня вообще не сложились взаимоотношения и я покинула обучение. Можно сказать, что год я просто пропустила. После этого я поступила в гимназию, в 10 класс и параллельно училась на парикмахера. Закончила 10 класс и меня приспичило пойти на Дом-2, хотела прийти на 2 недельки или хотя бы до конца лета. Как видите, я тут 2 года😂 Немного затянула. В этом году, я была бы уже с дипломом об окончании 12 классов, но вместо этого я с хорошей суммой денег на карте и могу позволить себе любое обучение на курсах. Если бы я осталась учиться, то у меня не было бы всего того, что у меня есть сейчас. Многие с двумя высшими образованиями сидят и зарабатывают 80к в месяц. А люди, которые ушли после 9 класса, ездят на новых Мерседесах и зарабатывают от 500к в месяц. Мораль всей басни такова: Я не призываю бросать обучение. Я призываю делать так, как желает ваша душа. Ведь только тогда вы будете получать самое лучшее от жизни. Судьба вам везде поможет, главное иметь желание и двигаться в правильном направлении. Желания учиться у меня не возникает. Хочется покорять другие горизонты, а для этого не нужна бумажка об окончании университета. Причём 80% студентов потом не идут работать по профессии. Для вас важно образование?🧐