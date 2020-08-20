Наталья Краснова: «Мужики не умеют нормально фотографировать свои члены»

Наталья Краснова сегодня входит в число самых популярных блогеров России. Она довольно часто публикует на личной странице откровенные снимки и делится с поклонниками секретами частной жизни. При этом звезда не скрывает, что может отправить мужчинам даже свои голые фото, при условии, что они очень попросят.

«Вот сами мужчины абсолютно не умеют фотографировать свои члены. У них то горизонт завален, то свет выставлен неправильно. И размер оказывается меньше, чем я думала. Меня это расстраивает. Когда меня просят прислать фото груди, я как-то изворачиваюсь, стараюсь. 500 тысяч фото сделаю, фильтры наложу», — рассказала Наталья в эфире шоу «Конечно, Вася!» для YouTube-канала Gazgolder.

Краснова часто практикует флирт в социальных сетях. Она может и оставить неприличный комментарий мужчине, и написать ему личное сообщение. Однако так блогер ведет себя лишь в том случае, если не состоит в отношениях. Аналогичного подхода она ждет и от мужчин.

«Я считаю, что если мужчина, который состоит в отношениях, кого-то лайкает — это почти измена. Он может лайкать тех женщин, которые уже умерли. Может лайкать мужчин или недоступных женщин, например, Дженнифер Лопес. Но остальных — нет. Это значит, что он уже удочку закидывает», — уверена блогер.

Коллеги-ведущие не согласились с Натальей. Так, по мнению Жанны Мартиросян, лайки совершенно ничего не значат. Гораздо важнее то, как общается ли мужчина с представительницей противоположного пола.