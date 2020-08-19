Знаменитой эстонке вживили под кожу чип, с помощью которого она будет открывать дверь новой квартиры

Артистка теперь с помощью чипа сможет попасть в свою квартиру в новомодном жилом комплексе Lurich в Ülemiste City. Певица рассказала, что ей было страшно перед процедурой, но на самом деле больно не было, по ощущениям как любой обычный укол.

Специалист по инновациям данного проекта Урсел Вельве считает, что это очень удобно. Очень часто приходится долго в сумочке или еще где-то искать связку ключей, но для попадания в квартиру она больше не понадобится. Вход будет осуществляться с помощью чипа.