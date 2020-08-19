Ср, 19.08.2020
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«Худший кошмар в моей жизни»: пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Самолет. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Блогер Карл Хаддад во время авиаперелета из канадского Торонто в Монреаль неожиданно заметил, как возле его кресла трескается окно. Парень снял происходящее на видео и опубликовал на своей странице в социальной Сети TikTok, пишет Сегодня.

По словам Карла, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.

Я пережил небольшой сердечный приступ, – вспоминает Хаддад в интервью для издания BuzzFeed. – Я позвал стюарда, который доложил о поломке командиру экипажа.

@karlll_

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Молодой человек добавил, что в эти минуты пережил "худший кошмар в жизни".

Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.

Сообщается, что самолет долетел до Монреаля в штатном режиме.

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