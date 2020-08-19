«Худший кошмар в моей жизни»: пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

Блогер Карл Хаддад во время авиаперелета из канадского Торонто в Монреаль неожиданно заметил, как возле его кресла трескается окно. Парень снял происходящее на видео и опубликовал на своей странице в социальной Сети TikTok, пишет Сегодня.