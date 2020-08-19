«Худший кошмар в моей жизни»: пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

По словам Карла, он уснул практически сразу после взлета, опустив голову на окно. Проснувшись, парень заметил, что иллюминатор в салоне сломан.
Я пережил небольшой сердечный приступ, – вспоминает Хаддад в интервью для издания BuzzFeed. – Я позвал стюарда, который доложил о поломке командиру экипажа.
@karlll_
once upon a time ##fyp ##viral ##plane♬ How You Like That - BLACKPINK
Молодой человек добавил, что в эти минуты пережил "худший кошмар в жизни".
Бортпроводник объяснил блогеру, что сломалась внутренняя часть окна, поэтому серьезной угрозы нет. Карл утверждает, что командир хорошо разобрался в ситуации и вел себя профессионально.
Сообщается, что самолет долетел до Монреаля в штатном режиме.