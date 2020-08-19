Будьте внимательны! Почти все жители Эстонии совершают эту ошибку, публикуя фотографии в Facebook

Сегодня практически у каждого из нас в кармане находится технически совершенное устройство, которым можно создавать настоящие шедевры фотоискусства, но в большинстве случаев мы растрачиваем этот дар инженерной мысли на съемку еды или портретов в лифте.

Портал Limon.ee встретился в международный День фотографии с фотографом Ольгой Макиной, чтобы поговорить о роли фотоискусства в современной жизни и об ответственности фотографа за каждый снятый кадр.

- Ольга, сегодня производится огромное количество терабайтов фотографий. Давайте поговорим о том, о чем стоить помнить, нажимая кнопку съемки на мобильном телефоне?

- Действительно, наши телефоны сегодня позволяют делать очень качественные фото и видео. Но каждый раз нажимая кнопку съемки, стоит спросить себя – зачем вы делаете эту фотографию? Легендарный фотограф Винсент Питерс, который до сих пор запечатлевает людей на пленке, на открытии своей выставки в Fotografiska, говорил о том, что сегодня, как никогда, нужно делать снимки, ДУМАЯ… И я с ним совершенно согласна.

По-настоящему хорошая, интересная фотография всегда несет какой-то смысл. Именно за это мы и любим настоящее фотоискусство. Может быть удалось поймать неповторимую искреннюю эмоцию, радость или глубокое переживание; уникальное природное явление, от которого захватывает дух; интересный ракурс или необычно падающий свет. Почему другим людям, кроме тебя самого, будет интересно смотреть на этот снимок?

Например, на выставке рок-музыканта Брайана Адамса Exposed в Fotografiska, по которой я уже провела несколько фото-туров, мы получаем шанс взглянуть на рок- и поп-звезд совсем по-другому. Фотограф их увидел иными - трогательными, хрупкими и уязвимыми. Совсем не такими, какими мы их привыкли видеть.

ФОТО: Промо

Чувство прекрасного есть у всех – мы ходим на выставки, в театры, смотрим хорошие фильмы – мы подшлифовываем его на протяжении всей жизни. Можно посмотреть несколько туториалов в интернете на тему основ фотографии – доступных курсов сейчас огромное количество. Даже если вы очень далеки от фотоискусства, всегда стоит немного задуматься до того, как сделать снимок – как его сделать лучше и интереснее?

Сегодня как никогда благодаря социальным сетям снимок может увидеть самая широкая аудитория. Иногда бывает, что дети, которые уже хотят получить новый iPhone в подарок на 1 сентября, не совсем понимают всей сопутствующей ответственности.

Было бы здорово, если бы каждый маленький человек, принимая в подарок заветный девайс со встроенной фотокамерой, получал бы от родителей очень подробную инструкцию на счет того, что можно делать с этой штукой, а что – нет. Мне кажется, что легкий идеологический комплект должен прилагаться в обязательном порядке вместе с коробкой телефона.

Сегодня становится актуальной ситуация, когда родители должны разъяснить, что фотограф всегда несет обязательства перед людьми, которые находятся в кадре. Как сложится судьба человека, после публикации фотографии в социальных сетях? Было бы неплохо перед тем, как залить очередную фотографию в Интернет и затагить всех друзей, поинтересоваться у изображенных на ней людей, согласны ли они на публикацию, нравится ли им фотография. Чтобы потом, когда Facebook выкинет нам фотографию 10-летней давности, не было стыдно ни за себя, ни за того парня.

Фотография, сделанная любителем на камеру мобильного телефона, предполагает такую же ответственность фотографа, как и фотография, которую я, как профессионал, делаю в своей студии на профессиональный фотоаппарат.

Именно поэтому сегодня нужно делать фотографии, ДУМАЯ.