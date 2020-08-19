«Нет возраста, есть состояние души»: Пугачеву запечатлели на улице в мини

Звезда российской эстрады Алла Пугачева не расстается с любимым образом total black look. Не изменяя себе, народная артистка использует этот универсальный стиль как для деловых встреч, так и для прогулок. В таком виде ее запечатлели на улице папарацци. На Примадонне оказалось мини-платье с рукавами бишоп, открывающее спереди стройные ноги далеко выше колен.

Эта деталь вызвала бурное обсуждение поклонников на фанатской странице певицы в Instagram. Многие посчитали, что их 71-летняя любимица выбрала длину наряда не по возрасту. Другая половина почитателей Пугачевой не согласилась с таким замечанием.

«Можно и короткое платье в таком возрасте, но не настолько»; «Что-то платье длинновато. Укоротить бы нужно! Чтобы точно по возрасту было»; «Нет возраста, есть состояние души! Алла Борисовна, круто!» «Ну, как можно отказаться от черного цвета? Девочка! Аллочке всегда все идет. Что еще сказать, очень хорошенькая», — оценили в комментариях.

Многие дизайнеры уговаривали Примадонну добавить в свой стиль больше красок, но в итоге поняли, что спорить с артисткой бесполезно. Сегодня Пугачевой специально подбирают наряды с учетом ее любви к черному, и в последнее время они стали короче с учетом обновленной фигуры звезды.