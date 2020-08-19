В Сети бурно обсуждают новую беременность 45-летней Татьяны Навки

Фанаты тут же стали строить предположения. И получились сразу две интриги. Во-первых, какая роль будет отведена фигуристке – займет ли Навка кресло судьи или будет ведущей. А во-вторых, почему она решила повесить коньки на гвоздь.

И вот тут с новой силой вспыхнули слухи о том, что семья «Пескова+Навка» продуктивно поболела в карантин и ждет пополнения. Действительно: в последнее время Татьяна Навка не злоупотребляет обтягивающими нарядами, на последнем фото в аккаунте звезды наметился небольшой живот.

С другой стороны, Навку поздравляли с беременностью и в апреле этого года после передачи «Вечерний Ургант». Тогда на вопрос о пополнении она ответила в Instagram смайликами в виде черепов. Возможно, образ Навки в программе Урганта, спровоцировавший пересуды, был просто результатом плохой работы стилистов и неправильно выбранного гардероба.

Но если Навка откажется от льда и сядет в судейское кресло, сократив нагрузки, не исключено, что новости о предполагаемой беременности будут появляться еще чаще. Что 45-летняя Татьяна Навка с предполагаемой беременностью, что 46-летняя Натали, обнажившаяся в клипе, непрозрачно намекают, что не готовы уходить из топа новостных заголовков и уступать дорогу молодым.