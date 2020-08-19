Белорусский Джеймс Бонд: что известно о любимом сыне Лукашенко Коленьке

Впервые Александр Лукашенко появился со своим третьим сыном на публике, когда мальчику не было и четырех лет. С тех пор парень рос на глазах у всего мира. Он столько раз встречался с сильными мира сего, что ему может позавидовать почти любой политик, пишет teleprogramma.pro.