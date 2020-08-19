140 жутких квадратных метров: стали известны подробности о квартире Ефремова, где трудно дышать

Квартира находится в самом центре Москвы и состоит из 14 помещений, в которые входят шесть жилых комнат, две ванные и балкон. Её общая площадь составляет 148,5 кв. м. В одном Пашаев не соврал: дом действительно очень старый и построен в 1907 году. Это доходный дом Бройдо, объект культурного наследия регионального уровня. Вряд ли в данном случае это можно считать недостатком. И, кстати, только кадастровая стоимость квартиры превышает 40,7 миллиона рублей (468 000 евро по сегодняшнему курсу). Рыночная куда выше.