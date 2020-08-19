Максим Галкин растрогал фанатов очень грустным видео со своим сыном

елеведущий Максим Галкин опубликовал видео на странице в Instagram со своим сыном Гарри, которое сняла его супруга Алла Пугачева. Как передает ФАН, ролик оказался настолько трогательным и грустным, что не оставил фанатов равнодушными.

В полутораминутном видео Гарри запускает самолетик под меланхоличную песню Елены Камбуровой «Где же ты мечта?»

«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал ролик телеведущий.

Многие поклонники заметили печальное настроение видео. Они отметили, что дело, скорее всего, в прозвучавшей в записи композиции.