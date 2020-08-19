Ср, 19.08.2020
С ума сойти! В центре Таллинна открылся новый клуб: смотри, какие яркие гости пришли на первую вечеринку! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Максим Галкин растрогал фанатов очень грустным видео со своим сыном

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

В ролике мальчик запускает самолетик под песню Елены Камбуровой.

елеведущий Максим Галкин опубликовал видео на странице в Instagram со своим сыном Гарри, которое сняла его супруга Алла Пугачева. Как передает ФАН, ролик оказался настолько трогательным и грустным, что не оставил фанатов равнодушными.

В полутораминутном видео Гарри запускает самолетик под меланхоличную песню Елены Камбуровой «Где же ты мечта?»

«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал ролик телеведущий.

Многие поклонники заметили печальное настроение видео. Они отметили, что дело, скорее всего, в прозвучавшей в записи композиции.

«Трогательно как»; «Маманя-сынуля! Дорогие мои. А песня до слез… Очень люблю!»; «Так мило, душевно»; «Я что-то всплакнула», — пишут поклонники.

НАВЕРХ