Максим Галкин растрогал фанатов очень грустным видео со своим сыном

В ролике мальчик запускает самолетик под песню Елены Камбуровой.
елеведущий Максим Галкин опубликовал видео на странице в Instagram со своим сыном Гарри, которое сняла его супруга Алла Пугачева. Как передает ФАН, ролик оказался настолько трогательным и грустным, что не оставил фанатов равнодушными.
В полутораминутном видео Гарри запускает самолетик под меланхоличную песню Елены Камбуровой «Где же ты мечта?»
«Мечта. Детство. Самолетик», — подписал ролик телеведущий.
Многие поклонники заметили печальное настроение видео. Они отметили, что дело, скорее всего, в прозвучавшей в записи композиции.
«Трогательно как»; «Маманя-сынуля! Дорогие мои. А песня до слез… Очень люблю!»; «Так мило, душевно»; «Я что-то всплакнула», — пишут поклонники.