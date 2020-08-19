Гороскоп на 19 августа: Дев ждет благоприятный день, а Рыбы готовы к обновлениям

Овен

Вас ждет сюрприз. Это может быть лайк от старого знакомого или что-то более существенное и материальное.

Телец

Не стоит игнорировать потребности окружающих вас людей. А еще проявите к любимому человеку больше внимания.

Близнецы

Решение профессиональных вопросов увенчается успешно, и вы останетесь довольны результатами своей работы.

Рак

Не скупитесь на комплименты в этот день и будьте готовы к ответной реакции. Вот увидите: дарить так же приятно, как и получать.

Лев

Не тратьте свои силы на советы, особенно если вас об этом не просят. Лучше проявите свою щедрость там, где она нужнее.

Дева

День пройдет на ура. Вечером можете побаловать свою семью чем-нибудь экзотическим и вкусненьким.

Весы

Этот день хорош для новых знакомств как делового, так и личного характера. Вам желательно не садиться за руль.

Скорпион

Если вы давно хотели встретиться с человеком из своего прошлого – то это как раз подходящее время и повод.

Стрелец

Поменьше верьте тому, что вам говорят окружающие, и тогда у вас не будет необоснованных поводов расстраиваться.

Козерог

Звезды советуют вам ненадолго отвлечься от работы и текущих дел, чтобы заняться своим творческим развитием, пишет «Сегодня».

Водолей

Вам желательно ограничить употребление вредной еды. Лето – время витаминов, не забывайте об этом.

Рыбы