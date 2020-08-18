Райское место в Латвии: подвесной домик над рекой пользуется невероятным успехом у туристов

Находясь внутри, с помощью пульта можно проехаться на кабинке прямо к центру реки, там и остаться. Многих людей привлекает невероятная романтика, когда ты остаешься один на один с дикой природой. Завывает ветер, ночью из леса слышны шаги животных и пение птиц. Почти каждую ночь здесь есть гости, готовые к подобному эксперименту. Если вы желаете насладиться завтраком, это будет возможно за дополнительную плату. Также можно заказать еду прямо в домик, это будет стоить 41 евро с человека, включены алкогольные напитки.