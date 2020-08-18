Опубликовано фото Бориса Моисеева, сделанное через четыре года после инсульта

Снимок с певцом, ставшим затворником после перенесенного заболевания, опубликовала в Сети бывшая пиар-директор Юлии Началовой, пишет Пятый канал.
Некогда пиар-директор певицы Юлии Началовой — Анна Исаева — поделилась архивным снимком Бориса Моисеева. Фотография была сделана шесть лет назад, спустя четыре года после его инсульта, после которого, певец до сих пор полностью не восстановился.
На снимке Борис Моисеев находится на кухне собственной квартиры вместе с домработницей.
Публикацию старой фотографии Анна связала с ситуацией, происходящей в Белоруссии, объяснив, что именно в этой стране родился артист. «Захотелось поставить в ленту. Ведь Боря имеет прямое отношение к Белоруссии тогда еще советской. Как и я, как и многие артисты», –прокомментировала Исаева.
Нашла архивный кадр, сделанный на кухне у Бориса Моисеева, 6 лет назад. Прямо с домработницей и мной невидимой. Захотелось поставить в ленту. Ведь Боря имеет прямое отношение к Белоруссии тогда еще советской (детство) . Как и я , как и многие артисты, их я насчитала с 10- к тех, кого все вы знаете, не стану всех перечислять. А что с ней будет, с нашей Беларусью непонятно. Мне рисуют разные сценарии. Я склоняюсь от одного к другому. На самом деле точного понимания ситуации нет. Есть только боль за соотечественников. #борисмоисеев #накухне 6 лет назад я занималась пиаром его #60 летия #2014 #фотоархив #беларусь #белоруссия #белоруссиясегодня #2020
Подписчики отметили удивительное внешнее сходство Бориса Моисеева со своей домработницей. Многие даже подумали, что это мама певца.