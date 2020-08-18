Опубликовано фото Бориса Моисеева, сделанное через четыре года после инсульта

Некогда пиар-директор певицы Юлии Началовой — Анна Исаева — поделилась архивным снимком Бориса Моисеева. Фотография была сделана шесть лет назад, спустя четыре года после его инсульта, после которого, певец до сих пор полностью не восстановился.

На снимке Борис Моисеев находится на кухне собственной квартиры вместе с домработницей.

Публикацию старой фотографии Анна связала с ситуацией, происходящей в Белоруссии, объяснив, что именно в этой стране родился артист. «Захотелось поставить в ленту. Ведь Боря имеет прямое отношение к Белоруссии тогда еще советской. Как и я, как и многие артисты», –прокомментировала Исаева.