Жена, мать, почти президент: кто такая Светлана Тихановская и почему ей верят белорусы

– Я хочу снова стать женой и матерью, – сказала сама о себе Тихановская уже после выборов президента Белоруссии, отстранившись от политической борьбы.

Правдоруб

Политика сама пришла в жизнь Тихановских. Все началось со старого дома, который Сергей Тихановский увидел, когда возвращался из Москвы в Минск. В Россию он несколько лет ездил на работу, так как содержать семью на белорусскую зарплату было сложно.

– Дети будут здесь расти, а мы – сидеть на веранде в креслах-качалках, – мечтал Сергей Тихановский в разговорах со Светланой. Пара хотела сделать семейную агроусадьбу, которая стала бы и домом, и туристическим объектом. Но мечта разбилась о чиновничью бюрократию – дом, разваливался, но Тихановским его отдавать не хотели.

Освещение этой ситуации стало одним из первых роликов о проблемах в стране в блоге Сергея Тихановского, который до этого был довольно аполитичным человеком. В ответ в блог Тихановского посыпались рассказы от белорусов, которые и сами были обижены или столкнулись с несправедливостью. Сергей стал реагировать, потом – ездить по стране и снимать. А в 2020 году решил выдвинуться в президенты, чтобы не рассказывать о проблемах, а пытаться решать их.

Блогер-правдоруб давно раздражал власти, а накануне регистрации кандидатов в президенты его задержали и отправили в СИЗО, где он сейчас и находится.

«Допустили до выборов, чтобы посмеяться»

Выборы в Белоруссии всегда были опасным предприятием. Они начинаются и заканчиваются посадками, поисками врагов, шпионов и так далее. В 2020 году фон для Лукашенко был особенно тяжелый – его шансы избраться снижались на глазах. Один из главных его конкурентов Виктор Бабарико после выдвижения кандидатом в президенты также внезапно оказался подозреваемым по целому букету экономических статей и попал в изолятор ФСБ. Второй конкурент Батьки, опасаясь аналогичной участи, уехал из страны и находится сейчас в Москве. Когда мужчины не смогли сражаться, на политическую сцену вышла Светлана Тихановская. Она никогда не скрывала, что представляет своего мужа, и только. Неискушенная в политических вопросах женщина говорила, что думает.

– В Белоруссии уже родился анекдот: у Тихановского нашли за диваном пачки долларов, а у банкира Бабарико за пачками долларов – диван. Меня допустили до выборов, чтобы посмеяться. Как кандидата не воспринимают всерьез, – признавалась сама Светлана.

Но ее неожиданно восприняли всерьез избиратели, которые готовы были не только голосовать за вчерашнюю домохозяйку, но и идти за нее на баррикады, часами стоять в протестных очередях, чтобы поставить свою подпись за нее.

– Если выпустят моего мужа, я готова сняться с выборов, – гнула свое женщина-кандидат.

Ей не хватило политического опыта, чтобы понять, что ультиматумы ее главный оппонент не прощает никому.

«Не дай бог оказаться перед таким выбором»

Политическая карьера Светланы Тихановской закончилась еще быстрее, чем началась. Утром 10 августа она объявила себя победителем на выборах и заявила, что будет отстаивать свою победу, а уже через сутки выпустила видеообращение, в котором заявила, что «народ Белоруссии сделал свой выбор», поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и попросила соотечественников не выходить на улицы, не противостоять милиции, не подвергать свои жизни опасности.

Что происходило с ней в эти сутки – самый главный вопрос. Тихановская сообщила, что выехала в Литву «абсолютно самостоятельно», а спецслужбы Белоруссии даже выдвинули версию, что спасли оппозиционерку, которую ее же соратники готовили на роль «сакральной жертвы».

Впрочем, коллеги Тихановской по политической борьбе уверены, что она записала свое обращение под давлением. При наличии малолетних детей, мужа в тюрьме такой сценарий реализовать было проще простого. Светлана Тихановская на видео выглядит подавленной или испуганной. «Не дай бог оказаться перед таким выбором», – говорит она на камеру.

- Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, – заявила она. При этом Тихановская подчеркнула, что на решение не влияли ни друзья, ни штаб, ни муж.

«И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – закончила Светлана Тихановская свое обращение. И – свою политическую карьеру.