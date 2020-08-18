Стали известны имена наставников девятого сезона шоу «Голос»

В этот раз в креслах жюри музыкального шоу появятся Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Каждый из артистов уже пробовал себя в качестве наставника в популярном проекте Первого канала, пишет Стархит.
Баста заменил Константина Меладзе, который работал в шоу в прошлом сезоне.
Для меня «Голос» — это прежде всего возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришел показать свой талант и побороться за победу. Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва!
— поделился эмоциями Баста.
Напомним, рэпер впервые присоединился к составу жюри в четвертом сезоне, как и Полина Гагарина. Поп-исполнительница призналась, что всегда рада участию в шоу подобного формата.
Встреча с талантом вдохновляет, я могу делиться своим опытом, сама учусь новому. Наставники нового сезона — артисты разных жанров и, главное, люди разных темпераментов. Точно будет эмоционально, интересно, в воздухе будет искрить!
— отметила Гагарина.
Сергей Шнуров тоже стал одним из самых ярких наставников за всю историю проекта. В седьмом сезоне он конкурировал с Ани Лорак, Константином Меладзе и Бастой. На проекте эпатажный певец старается сдерживаться и не материться.
С восьмого сезона к команде наставников присоединился Валерий Сюткин, который будет судить ребят и в этом году.
Благодарю Первый за высокую оценку моей работы, за доверие и хороший вкус, проявленный ко мне в качестве наставника. 2020-й — год сложный, но жизнь продолжается — рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты. Будем работать и получать удовольствие от процесса. А недоброжелателям хочу сказать: не забивайте голову завистью и негативом, иначе в ней не останется места для добра, радости и любви. Ваш Сюткин, стиляга из Москвы,
— подчеркнул Сюткин.
Ведущим шоу вновь будет Дмитрий Нагиев. Новый сезон «Голоса» — это музыкальная сцена, где профессионалы и любители поставлены в равные условия. На слепых прослушиваниях, в «Поединках» и «Нокаутах» участники проекта раскроют весь свой потенциал.