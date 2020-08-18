Стали известны имена наставников девятого сезона шоу «Голос»

Благодарю Первый за высокую оценку моей работы, за доверие и хороший вкус, проявленный ко мне в качестве наставника. 2020-й — год сложный, но жизнь продолжается — рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты. Будем работать и получать удовольствие от процесса. А недоброжелателям хочу сказать: не забивайте голову завистью и негативом, иначе в ней не останется места для добра, радости и любви. Ваш Сюткин, стиляга из Москвы,