Little Big обвинили в плагиате и потребовали с группы 140 000 евро

Валь Толетов рассказал о жалобе в суд на своей официальной странице «ВКонтакте». Он хочет взыскать с Little Big 11 миллионов 750 тысяч рублей (140 000 евро по сегодняшнему курсу).

Музыкант уверен, что образ гопников, который был представлен в его видео ранее, украла петербургская группа. Кроме того, их песни напомнили истцу его собственные композиции. К примеру, треки Pop on the top и «Слэмятся пацаны», считает Валь, нашли отражение в творчестве Little Big. «Ребята из школы хардбасса уверены, что Илья Прусикин и его команда вдохновились ранним творчеством школы колбасы. Именно они придумали танцевальные флешмобы до скибиди челленжей, именно они популяризовали образ гопников», – отмечается в посте Hard Bass School.