Вт, 18.08.2020
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Little Big обвинили в плагиате и потребовали с группы 140 000 евро

Группа Little Big

ФОТО: Instagram

Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов подал на петербургскую группу Little Big в суд, передает Topnews.

Автор музыкальной композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс» обвинил коллектив в плагиате.

Валь Толетов рассказал о жалобе в суд на своей официальной странице «ВКонтакте». Он хочет взыскать с Little Big 11 миллионов 750 тысяч рублей (140 000 евро по сегодняшнему курсу).

Музыкант уверен, что образ гопников, который был представлен в его видео ранее, украла петербургская группа. Кроме того, их песни напомнили истцу его собственные композиции. К примеру, треки Pop on the top и «Слэмятся пацаны», считает Валь, нашли отражение в творчестве Little Big. «Ребята из школы хардбасса уверены, что Илья Прусикин и его команда вдохновились ранним творчеством школы колбасы. Именно они придумали танцевальные флешмобы до скибиди челленжей, именно они популяризовали образ гопников», – отмечается в посте Hard Bass School.

Лидер группы Илья Прусикин пока никак не отреагировал на претензии Толетова.

Little Big уже обвиняли в плагиате - якобы они заимствовали мелодию композицию The Black Eyed Peas. Композитор Александр Журбин сказал, что песни похожи, «как дети одной матери».
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