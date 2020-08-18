«Бил и превратил жизнь в ад»: откровения бывшей жены российского олигарха, у которого Меган и Гарри купили дом

«Он опасный человек, он разрушил мою жизнь. Меган и Гарри – замечательная пара, но я тоже не знала настоящего Сергея Гришина, когда только встретила его. Он превратил мою жизнь в ад: насилие в семье, нападения, тюрьма, угрозы мне и всем моим близким», – рассказала Федосеева в интервью изданию.

По словам женщины, она жива благодаря своему адвокату Екатерине Духиной, которая добилась ее освобождения и полного оправдания в России – Сергей и Анна судились в 2018 году. Тогда олигарх заявлял, что стал жертвой мошенничества со стороны супруги.

Российский олигарх Сергей Гришин Фото: wikipedia.org

«Меган делает то же самое. Она борется за права женщин. Не останавливайтесь. Каждый насильник должен нести ответственность за свои действия», – сказала женщина.

Анна считает, что Гарри и Меган не знали о ее бывшем муже таких подробностей, и не хочет критиковать королевскую чету, но также заявляет, что пара «проявила неосмотрительность при покупке».