«Бил и превратил жизнь в ад»: откровения бывшей жены российского олигарха, у которого Меган и Гарри купили дом

Анна Федосеева, бывшая жена российского олигарха-мошенника Сергея Гришина, у которого Меган Маркл и принц Гарри купили дом в Калифорнии, раскрыла ужасающую правду о своем экс-супруге: он регулярно подвергал женщину домашнему насилию и угрожал ее родственникам, сообщает «Сегодня» со ссылкой на The Sun.
«Он опасный человек, он разрушил мою жизнь. Меган и Гарри – замечательная пара, но я тоже не знала настоящего Сергея Гришина, когда только встретила его. Он превратил мою жизнь в ад: насилие в семье, нападения, тюрьма, угрозы мне и всем моим близким», – рассказала Федосеева в интервью изданию.
По словам женщины, она жива благодаря своему адвокату Екатерине Духиной, которая добилась ее освобождения и полного оправдания в России – Сергей и Анна судились в 2018 году. Тогда олигарх заявлял, что стал жертвой мошенничества со стороны супруги.
«Меган делает то же самое. Она борется за права женщин. Не останавливайтесь. Каждый насильник должен нести ответственность за свои действия», – сказала женщина.
Гришин переехал в США в 2018 году, после того как обокрал несколько банков в России и Эстонии, о чем сам рассказал СМИ.