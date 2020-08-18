Вт, 18.08.2020
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Дочь эстонского мультимиллионера публикуют такие горячие снимки с отдыха, что отцу лучше их не видеть

Кати Кару

ФОТО: Instagram

Младшая дочь легендарного Армина Кару, «крестного отца» нашего казино-бизнеса, нежится на латвийском курорте, пишет Elu24.

Кати Кару проводит август в Юрмале, откуда публикует такие жаркие и смелые снимки, какие, кажется, ее серьезный отец не одобрил бы. Но подписчиков у наследницы миллионного состояния становится больше и больше - 18 000 поклонников восхищаются точеной фигуркой Кати, ставят лайки и оставляют только положительные комментарии.

Кати признается, что привыкла жить в роскоши, но она понимает, что папины деньги - это не решение всех проблем в жизни, и в модельном бизнесе ей приходится много работать и доказывать возможность сделать карьеру самостоятельно.

Девушка путешествует по миру и работает, в частности, в эстонской компании MJ Model Management. Недавно она вернулась из Милана

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oh, honey, honeypie..

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