Дочь эстонского мультимиллионера публикуют такие горячие снимки с отдыха, что отцу лучше их не видеть

Младшая дочь легендарного Армина Кару, «крестного отца» нашего казино-бизнеса, нежится на латвийском курорте, пишет Elu24.
Кати Кару проводит август в Юрмале, откуда публикует такие жаркие и смелые снимки, какие, кажется, ее серьезный отец не одобрил бы. Но подписчиков у наследницы миллионного состояния становится больше и больше - 18 000 поклонников восхищаются точеной фигуркой Кати, ставят лайки и оставляют только положительные комментарии.
Кати признается, что привыкла жить в роскоши, но она понимает, что папины деньги - это не решение всех проблем в жизни, и в модельном бизнесе ей приходится много работать и доказывать возможность сделать карьеру самостоятельно.
Девушка путешествует по миру и работает, в частности, в эстонской компании MJ Model Management. Недавно она вернулась из Милана