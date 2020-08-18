Дочь эстонского мультимиллионера публикуют такие горячие снимки с отдыха, что отцу лучше их не видеть

Кати Кару проводит август в Юрмале, откуда публикует такие жаркие и смелые снимки, какие, кажется, ее серьезный отец не одобрил бы. Но подписчиков у наследницы миллионного состояния становится больше и больше - 18 000 поклонников восхищаются точеной фигуркой Кати, ставят лайки и оставляют только положительные комментарии.

Кати признается, что привыкла жить в роскоши, но она понимает, что папины деньги - это не решение всех проблем в жизни, и в модельном бизнесе ей приходится много работать и доказывать возможность сделать карьеру самостоятельно.