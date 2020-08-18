Михаил Галустян госпитализирован с неутешительным диагнозом

Как сообщает Telegram-канал «112», врачи диагностировали у юмориста нестабильную стенокардию. Тем не менее в настоящий момент состояние Галустяна стабильное.

Нестабильная стенокардия — представляет собой период ИБС (ишемическая болезнь сердца), угрожающий развитием инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений и промежуточный между стабильным течением ИБС и осложнением. «У юмориста диагностировали нестабильную стенокардию. Состояние актера стабильное», — говорится в сообщении.

Напомним, что Галустян в октябре отметит 41-летие. Однако последние месяцы выдались для актера далеко не простыми. Например, обанкротилась его компания под названием «Вайзерлайф». Фирма проработала всего около года. Предполагалось, что она будет разрабатывать приложения для мобильных гаджетов, однако так ничего и не смогла выпустить.

Также осенью 2019 года перешел с телеканала ТНТ на СТС. За время работы на ТНТ комик был резидентом Comedy Club, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей. Также юморист регулярно снимается в фильмах и участвует в телепроектах.