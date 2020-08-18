Гороскоп на 18 августа: Львы будут соперничать с конкурентами, а Водолеи найдут время для любимого человека

В этот вторник нас ожидает не просто 29-й лунный день. Окончание очередного лунного месяца сопровождается магнитными бурями и другими «завихрениями» в космосе. Этот период считается крайне опасным и провокационным, и наша задача — пережить его спокойно и достойно.
Овен
Подходящий день для совершенствования ваших профессиональных навыков, которые вам скоро пригодятся.
Телец
Близнецы
Звезды не рекомендуют откровенничать с незнакомыми людьми, иначе ваши секреты станут достоянием окружающих.
Рак
Лев
В вашем окружении появились недоброжелатели, с которыми вам предстоит конкурентная борьба.
Дева
Включите свое обаяние – с ним вам будет легче добиться желаемой цели. Но не забывайте о чувстве меры, советует «Сегодня».
Прислушивайтесь к советам окружающих людей – они окажутся полезными для вашей каждодневной работы.
Скорпион
Включите фантазию и посвятите себя творчеству. Если вы когда-то хотели написать стихи или вылепить фигурки – это ваш день.
Стрелец
Постарайтесь найти пару часов для отдыха, иначе рабочие вопросы и водоворот дел просто выбьют вас из колеи.
Козерог
Этот день принесет полезные встречи и деловые контакты. Вы не будете испытывать финансовых затруднений.
Водолей
Хороший период, чтобы разобраться с проблемами в личной жизни. Проявите больше внимания своей половинке.
Рыбы
Вам необходимо сосредоточиться на решении финансовых вопросов – в этом случае получите прибыль.