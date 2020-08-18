Гороскоп на 18 августа: Львы будут соперничать с конкурентами, а Водолеи найдут время для любимого человека

Овен

Подходящий день для совершенствования ваших профессиональных навыков, которые вам скоро пригодятся.

Телец

Поторопитесь с реализацией задуманных планов, иначе вас обгонят более опытные и проворные конкуренты.

Близнецы

Звезды не рекомендуют откровенничать с незнакомыми людьми, иначе ваши секреты станут достоянием окружающих.

Рак

День подходит для обновления гардероба и смены вашего имиджа. Также не лишней будет профилактика здоровья.

Лев

В вашем окружении появились недоброжелатели, с которыми вам предстоит конкурентная борьба.

Дева

Включите свое обаяние – с ним вам будет легче добиться желаемой цели. Но не забывайте о чувстве меры, советует «Сегодня».

Весы

Прислушивайтесь к советам окружающих людей – они окажутся полезными для вашей каждодневной работы.

Скорпион

Включите фантазию и посвятите себя творчеству. Если вы когда-то хотели написать стихи или вылепить фигурки – это ваш день.

Стрелец

Постарайтесь найти пару часов для отдыха, иначе рабочие вопросы и водоворот дел просто выбьют вас из колеи.

Козерог

Этот день принесет полезные встречи и деловые контакты. Вы не будете испытывать финансовых затруднений.

Водолей

Хороший период, чтобы разобраться с проблемами в личной жизни. Проявите больше внимания своей половинке.

Рыбы