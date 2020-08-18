«Народное Утро» – самое популярное утреннее радио-шоу на русском языке!

«Народное Радио» и утреннее драйв-шоу «Народное Утро» стабильно сохраняет за собой первое место в утреннем эфире!

Ведущие «Народного Утра» точно не нуждаются в представлении. Алексей Исаченко и Борис Горский – одни из самых узнаваемых и любимых слушателями радийных голосов Эстонии. Звездный тандем с вами каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра.

«Значит, мы все делаем правильно! И тот позитив с энергией, что мы испытываем утром, готовы принимать наши слушатели. Просыпайтесь с нами! Мы вас взбодрим!» - лаконично комментирует успех Алексей Исаченко.

«Для меня делать утреннее шоу, которое является популярным, есть доказательство того, что все делается в нужном направлении, - согласен со своим коллегой Борис Горский. – Сложилась команда, отличное взаимодействие с руководством. Ну и как следствие – слушательский отклик. Люди просыпаются с нами, им это нравится, а нам нравится задавать тон грядущего дня, делать людям настроение. И оно у нас всегда на «отлично».

Директор «Народного радио» Дмитрий Красильников: «Запуск нового утреннего шоу на «Народном» был для меня приоритетной и очень ответственной задачей. Но делать радиоэфир с Борисом и Алексеем – это значит получать удовольствие от работы. Парни профессионалы. Самое главное, наши взгляды на утренний эфир и радио в целом, совпадают. Назло многочисленным критикам мы сделали результат. Пожалуй, сейчас это идеальное утреннее радио-шоу! Работаем дальше».

Драйв-шоу «Народное утро» с вами каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире, прямые трансляции в фейсбуке и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично! Анна Мажаева поможет вам быть в курсе всех самых оперативных новостей Эстонии и мира.

И не забывайте – драйв-шоу «Народное утро» можно не только слышать, но и видеть – его прямые трансляции на facebook.com/radionarodnoe смотрят тысячи подписчиков.