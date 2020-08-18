Как понять, свежие ли суши

Изучи кусочек рыбы

Он должен быть блестящим, без радужных разводов, пленки или темных пятнышек. Суши обязаны быть такими же яркими, как на картинке в меню. «Когда рыба портится, она тускнеет», — поясняет Азиана. Кроме того, блеклый цвет говорит о том, что рыба слишком долго хранилась в замороженном виде.

Понюхай суши

Они не должны иметь специфического рыбного аромата (как, собственно, и сам ресторан). Допускается только легкий запах йода.

Потрогай рис

Свежесваренный и охлажденный рис — мягкий и белый. Если сухие зернышки начали выпадать из суши, можешь кинуть ими в официанта. Проверь и водоросль нори: она должна быть мягкой, так как впитала в себя избыток влаги риса.

Попробуй на зуб

Кроме осьминога и кальмара, которые по текстуре обязаны немного напоминать резину, все остальные выловленные из моря ингредиенты должны быть мягкими и буквально таять во рту. Особенно это касается филе желтохвоста, по мягкости напоминающего масло.

Исключи из своего меню суши с лососем