Как понять, свежие ли суши

Если, осмотрев суши, ты не нашел написанного на них срока годности, не отчаивайся. Просроченный продукт можно определить и без этого, пишет maximonline.ru.
Изучи кусочек рыбы
Он должен быть блестящим, без радужных разводов, пленки или темных пятнышек. Суши обязаны быть такими же яркими, как на картинке в меню. «Когда рыба портится, она тускнеет», — поясняет Азиана. Кроме того, блеклый цвет говорит о том, что рыба слишком долго хранилась в замороженном виде.
Понюхай суши
Они не должны иметь специфического рыбного аромата (как, собственно, и сам ресторан). Допускается только легкий запах йода.
Потрогай рис
Свежесваренный и охлажденный рис — мягкий и белый. Если сухие зернышки начали выпадать из суши, можешь кинуть ими в официанта. Проверь и водоросль нори: она должна быть мягкой, так как впитала в себя избыток влаги риса.
Попробуй на зуб
Кроме осьминога и кальмара, которые по текстуре обязаны немного напоминать резину, все остальные выловленные из моря ингредиенты должны быть мягкими и буквально таять во рту. Особенно это касается филе желтохвоста, по мягкости напоминающего масло.
Исключи из своего меню суши с лососем
Эта рыба относится к проходным (то есть мигрирующим во время нереста из морей в реки и обратно, если хватает денег на дорогу домой) и потому может нести в себе подхваченных в пресной воде паразитов. Отныне единственное, что может испортить трапезу, это попавшийся в суши и застрявший в твоей губе рыболовный крючок.