Эстонская блогер выставила на продажу милый девчачий автомобиль

На своей странице в Instagram она рассказала, что продает свой зеленый Renault Clio, которую охарактеризовала как очень экономный и в идеальном состоянии автомобиль.

Она также поделилась, что помогает в продаже ее возлюбленный Андреас Айда.

Виктория Виллиг продает свой Renault Cliot. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @vvillig

Пробег автомобиля молодого блогера составляет 77 тысяч киломентров. Коробка передач - мануал. Цена вопроса - 4499 евро.

В объявлении на сайте Auto24.ee сказано, что автомобиль был куплен в Эстонии в 2010 году новым.

Машина использовалась как вторая в семье,

- говориться на сайте.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @vvillig