Эстонская блогер выставила на продажу милый девчачий автомобиль

Блогер из Эстонии Виктория Виллиг (19) опубликовала в соцсетях информацию о продаже своей машины.
На своей странице в Instagram она рассказала, что продает свой зеленый Renault Clio, которую охарактеризовала как очень экономный и в идеальном состоянии автомобиль.
Она также поделилась, что помогает в продаже ее возлюбленный Андреас Айда.
Пробег автомобиля молодого блогера составляет 77 тысяч киломентров. Коробка передач - мануал. Цена вопроса - 4499 евро.
В объявлении на сайте Auto24.ee сказано, что автомобиль был куплен в Эстонии в 2010 году новым.
Машина использовалась как вторая в семье,
- говориться на сайте.
Дочь сооснователя Bolt Мартина Виллига и популярная в молодежных кругах блогер Виктория стала встречаться с Андреасом Айда летом пролого года.