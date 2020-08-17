Легендарный эстонский ведущий внезапно решил завершить карьеру на радио

17 августа Роозилехт сообщил в утреннем эфире, что он покидает радиостанцию. «Сегодня мой последний день работы в утренней программе Star FM», – объявил Роозилехт.

Аллан Роозилехт напомнил о своей карьере в утренней программе Star FM, которая началась в 2005 году. «Я был в эфире 15 лет, и, конечно же, люди хотят знать, почему я решил уйти. Одна из причин заключается в том, что мне хотелось отдыхать все лето и теперь мой отпуск продолжится», – радостно добавил Роозилехт.

«Вторая причина – это, конечно, усталость, которая возникла за эти 15 лет. Возможно, что третья причина – время коронакризиса, которое было очень напряженным», – сказал Роозилехт.

Ведущий поблагодарил коллег и успокоил своих поклонников и слушателей. «Это не значит, что я оставлю вас или повернусь к вам спиной», – утешил он. «Мы продолжим встречаться с вами и дальше, каждый день в разных местах Эстонии».

«Для меня и моего здоровья это очень радостный и крутой день», – добавил Роозилехт.

«Мы благодарим Аллана за все те яркие годы, когда он работал в утренней программе Star FM. Его любят за его жизнерадостность, широкий кругозор, позитив, прекрасный эстонский язык и способность самовыражения», – сказал Аллан Виноградов, программный менеджер Star FM.

«Нам всем есть что вспомнить, потому что Аллан был автором многих интересных идей. Большое ему спасибо за это!» – поблагодарила его генеральный директор TV3 Сигне Суур.