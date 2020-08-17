Сладкая иллюзия: что будет, если есть мороженое каждый день

Может ли мороженое испортить фигуру? Мороженое – сладкий и калорийный продукт, если не готовить его самостоятельно.

«Чистое» мороженое мы едим редко, а сладкие добавки заметно увеличивают калорийность. Лучше всего, чтобы охладиться, пейте воду, а вместо шоколадного или карамельного лакомства на каждый день выбирайте фруктовый сорбет.

А может ли быть полезным? В некоторых странах производят биомороженое. Его рекомендуют давать в детских садах, школах в качестве профилактики заболеваний желудка и простуды. Если организм не ослаблен, регулярные порции холода закаливают горло. В биомороженое добавляют полезные бактерии, пробиотики, которые поддерживают микрофлору в организме человека.

В состав входят натуральное сливочное масло и молоко, где содержатся витамины и полезные жирные кислоты.

Пробиотики и пребиотики: какие бактерии полезны для нашего организма

Они — ещё один повод не исключать кисломолочные продукты из рациона. Российский нутрициолог и диетолог Анна Берсенева считает, что биомороженое действительно полезней классического.

Такое мороженое усваивается легче из-за вспомогательных веществ, которые в нём содержатся. Оно безопасней и значит на фигуре плохо не отразится. Как и любые сладкие продукты, Анна советует есть мороженое в первой половине дня: с 11:00 до 16:00. В это время поджелудочная железа находится в более активном состоянии, поэтому те углеводы с жирами, которые поступают вместе с мороженым, усваиваются легче. Вечером организм должен восстанавливаться, а не переваривать непростые продукты, которые мы в него бросили. Но если вы не удержались и съели что-то «запрещённое», следует пройтись.

Почему лучше отказаться от мороженого в жару?

В летний зной мороженое – самый популярный перекус. Однако охладиться оно помогает ненадолго, потому что уже через пару минут организм активно перерабатывает жиры и углеводы. Выделяется энергия, и как результат – повышается температура тела. Чтобы мороженое не растаяло, мы стараемся съесть его очень быстро. Однако спешка может спровоцировать ОРЗ (острое респираторное заболевание). Из-за перепада температуры происходит резкое охлаждение дыхательных путей – тело разогрето жарой, а мороженое очень холодное. Это вызывает стресс у организма. Кстати, от ледяных напитков в жару тоже стоит отказаться.

Что есть в жару, чтобы чувствовать себя лучше?

Рекомендации диетолога

И что делать в случае, когда есть совсем не хочется. Как мороженое влияет на организм? Сахар в сочетании с жиром вызывает зависимость, поэтому после одной порции мороженого мы нередко тянемся за другой. Кстати, модные замороженные йогурты не станут лучшей альтернативой, потому что в них обычно добавляют сладкие топпинги, присыпки, печенье, мармелад и прочие усилители вкуса. Всё это – калории.