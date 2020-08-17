Сладкая иллюзия: что будет, если есть мороженое каждый день

Может ли мороженое испортить фигуру? Мороженое – сладкий и калорийный продукт, если не готовить его самостоятельно.
«Чистое» мороженое мы едим редко, а сладкие добавки заметно увеличивают калорийность. Лучше всего, чтобы охладиться, пейте воду, а вместо шоколадного или карамельного лакомства на каждый день выбирайте фруктовый сорбет.
А может ли быть полезным? В некоторых странах производят биомороженое. Его рекомендуют давать в детских садах, школах в качестве профилактики заболеваний желудка и простуды. Если организм не ослаблен, регулярные порции холода закаливают горло. В биомороженое добавляют полезные бактерии, пробиотики, которые поддерживают микрофлору в организме человека.
В состав входят натуральное сливочное масло и молоко, где содержатся витамины и полезные жирные кислоты.
Пробиотики и пребиотики: какие бактерии полезны для нашего организма
Они — ещё один повод не исключать кисломолочные продукты из рациона. Российский нутрициолог и диетолог Анна Берсенева считает, что биомороженое действительно полезней классического.
Такое мороженое усваивается легче из-за вспомогательных веществ, которые в нём содержатся. Оно безопасней и значит на фигуре плохо не отразится. Как и любые сладкие продукты, Анна советует есть мороженое в первой половине дня: с 11:00 до 16:00. В это время поджелудочная железа находится в более активном состоянии, поэтому те углеводы с жирами, которые поступают вместе с мороженым, усваиваются легче. Вечером организм должен восстанавливаться, а не переваривать непростые продукты, которые мы в него бросили. Но если вы не удержались и съели что-то «запрещённое», следует пройтись.
Почему лучше отказаться от мороженого в жару?
В летний зной мороженое – самый популярный перекус. Однако охладиться оно помогает ненадолго, потому что уже через пару минут организм активно перерабатывает жиры и углеводы. Выделяется энергия, и как результат – повышается температура тела. Чтобы мороженое не растаяло, мы стараемся съесть его очень быстро. Однако спешка может спровоцировать ОРЗ (острое респираторное заболевание). Из-за перепада температуры происходит резкое охлаждение дыхательных путей – тело разогрето жарой, а мороженое очень холодное. Это вызывает стресс у организма. Кстати, от ледяных напитков в жару тоже стоит отказаться.
Что есть в жару, чтобы чувствовать себя лучше?
Рекомендации диетолога
И что делать в случае, когда есть совсем не хочется. Как мороженое влияет на организм? Сахар в сочетании с жиром вызывает зависимость, поэтому после одной порции мороженого мы нередко тянемся за другой. Кстати, модные замороженные йогурты не станут лучшей альтернативой, потому что в них обычно добавляют сладкие топпинги, присыпки, печенье, мармелад и прочие усилители вкуса. Всё это – калории.
Ещё один, казалось бы, менее пугающий десерт – фруктовый лёд. Перебарщивать с ним тоже не стоит. Он делается из соков, а они, как известно, резко повышают уровень глюкозы в крови, что вызывает внеплановый выброс инсулина. Сахар из мороженого так же быстро всасывается в кровь, и от этого страдает поджелудочная железа и печень.
По словам диетолога, мороженое входит в список самых вредных продуктов, с точки зрения восточной медицины. Организм легче метаболизирует жиры с углеводами, когда они поступают в тёплом виде. А мороженое – это совсем непростое для организма сочетание.
Чем заменить калорийное мороженое?
Сорбет – менее вредная альтернатива простому мороженому. Однако десерт нельзя назвать полезным и низкокалорийным из-за сахара в составе. Основой для сорбета является фруктовое или ягодное пюре. Из-за клетчатки сахар всасывается в кровь медленнее – значит скачка инсулина не будет. По составу сорбет очень далёк от мороженого: в нём меньше жиров, нет ни молока, ни сливок. Зато он отлично освежает вкусовые рецепторы. Сорбет станет полезной заменой привычному мороженому, если в нём нет большого количества сахара.
Как выбрать хорошее мороженое?
Натуральное мороженое содержит полезные кислоты, витамины, минералы и ферменты, которые стимулируют обмен веществ. Однако сложно найти действительно качественный продукт среди большого выбора на прилавках. Ориентироваться можно на следующие критерии
Внешний вид. Помятое, поломанное мороженое, скорее всего, повторно замораживали. При неправильном хранении десерт может стать местом размножения микробов и способен отравить.
Этикетка. Избегайте названий «растительно-сливочное», «молочное с растительными жирами» и других. В таком мороженом присутствуют растительные ингредиенты вместо молока, чаще всего – пальмовое масло.
Состав. Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%, не допускается применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный: агаг-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Избегайте страшных названий типа тетразин, каррагинан, натрий карбоксиметилцеллюлоза, которые часто вуалируют комбинациями: Е102, Е466, Е407.