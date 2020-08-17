Принцы Гарри и Уильям до сих пор почти не общаются из-за «Мегзита»

Один из ее авторов, Омид Скоби, вчера дал телеинтервью Royal Beat, в котором рассказал о взаимоотношениях принцев Гарри и Уильяма. По его словам, они сильно испортились после решения герцогов Сассекских сложить с себя королевские полномочия. Он заявил, что 38-летний принц Уильям пришел в ярость из-за того, что его младший брат и невестка решили публично заявить о "Мегзите".

Скоби утверждает, что после этого принцы не общались в течение двух месяцев, но и затем их отношения не наладились: сейчас, говорит он, Гарри и Уильям почти не общаются. Он рассказал, что братья перестали разговаривать примерно после так называемого Сандрингемского саммита в январе. На этой встрече королевская семья собралась вместе, чтобы обсудить планы Гарри и Меган уйти в отставку.

Позже супруги опубликовали в интернете подробности своих планов, которые, как утверждал Скоби, и послужили одним из катализаторов разрыва между братьями.

Я думаю, что они отдалялись друг от друга все больше. Им потребуется много времени, чтобы наладить отношения,

— говорит он.

По его словам, решение Гарри расстроило Уильяма, так как он считал, что это нанесло сильный ущерб репутации королевской семьи.