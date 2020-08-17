Как звезды провели выходные: игривая Кошкина, Глюкоза в дыму, а Жуков на рыбалке

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. Эта неделя не стала исключением!
Регина Тодоренко и ее оптимизм под поездом.
«Родителям необходимо немного устареть, чтобы уступить место детям» - это цитата из Книги #TheWojWay , Эстер Войджицки. Я впала в недоумение 🤷🏽♀️ и была совсем несогласна с этим высказыванием, потому что быть современным - это мое кредо. Мне казалось, как только выпаду из информационного поля, перестану развиваться, моментально деградирую, потеряю нить с подрастающим прогрессивным поколением, которое УЖЕ на несколько шагов впереди. Очень страшно чего-то не успеть, очень не хочется быть outsiderОМ и устаревшим предком, над которым подсмеиваются дети за древность и мамонтизм мыслей - это во мне говорят мои комплексы🙈(люблю бежать 🏃♀️ впереди ПАРОВОЗА) 😆Но такой принцип жизни является утопическим, ведь когда родитель стремится быть во всем прогрессивнее, умнее, лучше ребёнка, появляется дисбаланс в их отношениях. Поэтому-то и надо дать возможность детям научить нас чему-нибудь новому, поделиться необычным опытом, фьюжен-подходом к жизни. В противном случае, они всегда будут чувствовать себя подавленными, ущемлёнными, сомневающимися в себе и своих убеждениях. А мне то этого совсем не хочется. И вот уже сейчас я готовлюсь к тому, что наш сын все-таки повзрослеет и, надеюсь, станет на голову выше своих родителей, будет образованней и круче, лучшей версией нас с Владом. Уже интересно посмотреть, как Михаил Владиславович начнёт учить нас жизни и будет рассказывать, что наши методы воспитания - «это прошлый век». Для такого я готова устареть. А вы согласны с мнением автора? #регинапетровна ФОТО - @eyepertura 📸 Style - @nomooore ❤️
Данила Поперечный кружит в танце.
На этом снимке прекрасно все!
Вокруг Глюкозы дым, но кое-что все-таки видно!
Мы еще не решили, какой купальник у Светланы Лободы лучше – раздельный или вот такой?
Юлия Ковальчук экспериментирует на фотосессиях.
Сергей Лазарев... Небоскребы, а я маленький такой.
Андрей Мерзликин и его карантинный образ. Очаровательно! Таинственный незнакомец.
Алика Смехова обнимает дерево.
Влад Соколовский все танцует!
Прекрасная ночь Анфисы Чеховой.
Очень горячая Анна Семенович.
А вы уже видели новый клип Иды Галич?
У Ольги Серябкиной тоже премьеры.
Настя Ивлеева проходит сквозь пространство!
Филипп Киркоров и высокое искусство.
Никита Ефремов все путешествует и ведет дневник натуралиста.
Просто солнечная Равшана Куркова. Улыбнитесь!
Игорь Николаев поздравил свой родной город.
Подольская наконец-то рассказала, что беременна. Поздравляем семейство Пресняковых!
Сергей Жуков с сыном отправился на рыбалку. Есть даже неплохой улов!
Игривая Яна Кошкина. Ей идет любой образ!