Посмотрите на нашу красавицу-президента в окружении брутальных спортсменов! Оказывается, Керсти Кальюлайд — настоящая велогонщица

В воскресенье 16 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в начавшемся недавно велотурне NATO Velo. Об этом она рассказала в своем аккаунте Twitter. А буквально вчера лидер страны опубликовала фотографию, на которой она рассказывает об истории острова Сааремаа.