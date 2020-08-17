Посмотрите на нашу красавицу-президента в окружении брутальных спортсменов! Оказывается, Керсти Кальюлайд — настоящая велогонщица

В воскресенье 16 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в начавшемся недавно велотурне NATO Velo. Об этом она рассказала в своем аккаунте Twitter. А буквально вчера лидер страны опубликовала фотографию, на которой она рассказывает об истории острова Сааремаа.
Кроме Эстонии, в мероприятии участвуют также военные из Дании и Великобритании. Доехав в Пярну из Тарту, утром воскресенья участники направились на остров Сааремаа.
Thanks for the company & good luck! https://t.co/347AKH0RLs— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) August 16, 2020