Пн, 17.08.2020
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Посмотрите на нашу красавицу-президента в окружении брутальных спортсменов! Оказывается, Керсти Кальюлайд — настоящая велогонщица

Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Sander Ilvest

В воскресенье 16 августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в начавшемся недавно велотурне NATO Velo. Об этом она рассказала  в своем аккаунте Twitter. А буквально вчера лидер страны опубликовала фотографию, на которой она рассказывает об истории острова Сааремаа.

Кроме Эстонии, в мероприятии участвуют также военные из Дании и Великобритании. Доехав в Пярну из Тарту, утром воскресенья участники направились на остров Сааремаа.

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