«Монро отдыхает»: певица Пелагея в белом платье пленила красотой

На курорте знаменитость поучаствовала в новой фотосессии. Артистка снялась в образе голливудской дивы. В кадре певица Пелагея запечатлена в белом платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Артистке сделали яркий макияж с акцентом на губы и элегантную прическу.

Пелагея в новом образе напомнила поклонникам секс-символа XX столетия Мэрилин Монро. В соцсетях вокалистка получила сотни восторженных сообщений.

"Под Монро, это ваш стиль, мягкая, женственная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "наша Пелагея, с русской душой и русским характером, открытая и неповторимая, красавица одним словом", "Монро отдыхает)", "Нет слов! Просто потрясающая!!!", "Мэрилин Монро!", "Просто Огонь", – хвалили звезду поклонники.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что певица Пелагея разводится с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. В браке пара пробыла три года. У знаменитостей есть общая дочь.

Артистка была вынуждена подать в суд на пока еще мужа. Пелагея требует у спортсмена алименты на содержание дочери. Адвокат певицы ранее заявил, что Телегин практически не встречается с ребенком.