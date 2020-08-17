Школьница из Железногорска стала звездой, приняв участие в ток-шоу, в котором рассказал о своей беременности. Как выяснилось, Дарью Суднишикову изнасиловал страшеклассник. А вчера она стала мамой, пишет «Стархит».

Дочь Даши появилась в одной из местных роддомов. Сейчас новоиспеченная мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Вот только захочет ли отец девочки увидеться с ней — вопрос спорный. Известно, что молодо человек находится под следствием и может попасть в тюрьму за изнасилование.

Узнав о беременности, Суднишникова решила для себя, что не будет делать аборт. «Почему я оставила ребенка? Потому что это человек, и разве он виноват в том, что он появился при таких обстоятельствах?! Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго», — делилась она с подписчиками.

Недавно школьница поделилась с публикой подробностями родов. «Я практически все время в схватках проспала, мне поставили обезболивающее в спину, перед этим прокололи пузырь. В семь утра начались жуткие схватки, я думала, я сдохну», — вспоминает Даша. Также Суднишникова отмечает, что теперь ей приходится есть лежа, так как после рождения ребенка у нее остались швы.

Напомним, поначалу Дарья заявляла на всю страну о том, что отцом ее ребенка является 10-летний друга Ваня. Как выяснилось, школьница лгала.