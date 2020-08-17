Знойная женщина, мечта поэта: Пегова покрасовалась в облегающем купальнике

Отдых в жарких краях не светит Ирине Пеговой минимум до зимы. Об этом она с грустью написала на своей странице в Instagram. Пока коллеги актрисы отдыхают в Сочи, Крыму или в Турции, ей выпадает разве что возможность выбраться на уикенд в Подмосковье. Все, что ей пока остается, — мечтать. По этому поводу звезда экрана поделилась с подписчиками любопытным снимком с пляжа.