Вечная борьба: как Юлия Высоцкая сражается за брак и жизнь дочери

Трудно поверить, что 16 августа Юлии Высоцкой исполнилось 47, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. Секрет красоты актрисы — спорт, здоровая пища, а иногда и недели голодания. Выдержке ведущей можно позавидовать, во всех сферах жизни она остается перфекционистом, пишет «Стархит».

22 года артистка замужем за Андреем Кончаловским, и супругов давно воспринимают как единое целое. Многие завидуют гармоничной паре и гадают, как же им удается оставаться вместе так долго, не разлучаясь ни на работе, ни дома. Но брак — это тяжелый труд двух людей, который не может держаться исключительно на любви. И конечно, отдельные усилия приходится прилагать в моменты кризиса. В отношении Высоцкой и Кончаловского о таковом заговорили в 2013-м, когда их дочка Маша попала в ужасное ДТП.

Девочку погрузили в поверхностную кому, затем стало известно о медленном прогрессе в ее состоянии, но никаких деталей и подробностей не сообщалось. До сих пор родители скрывают информацию о местонахождении Марии от прессы. Как же звездам удалось двигаться дальше после несчастья и повлияла ли трагедия дочери на их брак?