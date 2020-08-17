Что с лицом? Наташа Королева поразила внешним видом

Наташа Королева вызвала бурную реакцию публики, представ на одном из последних фото в голубом пиджаке с глубоким декольте и невероятно юным лицом. Кажется, такой певицу не видели никогда. Сейчас она выглядит моложе своего 19-летнего сына Архипа.

Акцент знаменитость сделала на бровях, обозначив их в модной на сегодня технике, которую часто называют соболиной. Оказывается, волоски ее визажист прорисовала специальным маркером, намеренно делая их мохнатыми и небрежными. Поклонникам это не пришлось по душе. Они ругаются, что в погоне за трендами артистка полностью потеряла лицо.

Наташа Королева ФОТО: Instagram

Фанаты считают, что внешность Королевой пострадала от рук её косметолога. «От прежней Наташи ничего не осталось!», «Что случилось с лицом?», «Уколы красоты только уродуют вас всех», «Какой кошмар! Что с собой сделала», «Что случилось с Наташей?», «На себя не похожа», «Раньше красавица была. А сейчас, как все», «Зачем так натягивать кожу?», - волнуются за Королеву поклонники.