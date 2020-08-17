Гороскоп на 17 августа: каким знакам Зодиака придется решать личные проблемы вместо рабочих

Гороскоп говорит, что Ракам важно заняться семейными вопросами, а Козероги сумеют убедить своим авторитетом.
Овен
Проблемы бытового характера лучше поручите своему спутнику жизни, не отвлекаясь от рабочих обязанностей.
Телец
Близнецы
Если вы получите интересное предложение о сотрудничестве, перепроверьте все, чтобы исключить подвох.
Рак
Лев
Будьте готовы к серьезным финансовым тратам. Покупая дорогую вещь, обратите внимание на ее качество.
Дева
Не стоит рисковать: в погоне за быстрыми деньгами вы можете упустить доверительные отношения.
Старшие родственники потребуют вашего внимания и времени. Придется откорректировать собственные планы.
Скорпион
Не пропустите важную информацию и воспользуйтесь помощью влиятельного человека – он вам не откажет.
Стрелец
Вы проявите благоразумие, если сумеете перепоручить своим коллегам общение с конфликтными клиентами.
Козерог
День подходит для публичных выступлений. Вы сможете быть убедительными, что поможет привлечь инвесторов.
Водолей
Постарайтесь взвешенно и разумно подходить к принятию важных решений. Займитесь оздоровлением организма, рекомендует «Сегодня».
Рыбы
Не разменивайтесь по мелочам. Направьте свои силы на решение серьезной задачи, от которой зависит будущее.