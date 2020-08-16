Вс, 16.08.2020
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Космические карусели и отличное настроение! В Таллинне открылся самый большой парк аттракционов

Tivoli Tuur 2020

ФОТО: Aleksandr Ravinski

На таллиннском Певческом поле работает кочующий по Эстонии парк аттракционов Tivoli Tuur, на данный момент это самый крупный центр развлечений в стране. Здесь есть карусели, которые раньше никогда не привозили к нам. 

Большой парк с экстремальными каруселями из Нидерландов - Booster, Around the World (высотой 60 метров) и новеньким JUMPER, а также с десятком других аттракционов открыт с 15 августа и до 12 сентября. График работы: по рабочим дням с 15:00 до 22:00, по выходным - с 12:00 до 22:00. 

Стоимость билетов от 3 до 10 евро за 1 карусель, самые экстремальные стоят от 7 до 10 евро. 

Таллиннцы в субботу вечером активно делились фотографиями и видео из парка аттракционов практически на берегу Балтийского моря. Народ от каруселей без ума. 

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Кадр во время поездки на карусели Around The World в Пярну

ФОТО: Фото читателя Limon.ee

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