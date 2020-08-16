Космические карусели и отличное настроение! В Таллинне открылся самый большой парк аттракционов

Большой парк с экстремальными каруселями из Нидерландов - Booster, Around the World (высотой 60 метров) и новеньким JUMPER, а также с десятком других аттракционов открыт с 15 августа и до 12 сентября. График работы: по рабочим дням с 15:00 до 22:00, по выходным - с 12:00 до 22:00.