Светлана Лобода показала, как выглядят ее подросшие дочери Ева и Тильда

Певица Светлана Лобода, которая этим летом с семьей отдыхает в Греции, показала своим поклонникам, как выглядят ее подросшие дочери Евангелина и Тильда. В своем Instagram звезда разместила две фотографии, на которых запечатлена с малышками.
На кадрах звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката и моря, вероятно, все в той же Греции.
«Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я ни делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение», – трогательно подписала свой пост Лобода.
Младшая дочь Светланы – Тильда, лицо которой артистка скрывает от общественности, родилась 21 мая 2018 года. Информацию о том, кто отец девочки, Лобода также не разглашает.
В то же время ее поклонники считают, что Тильда – дочь фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, у певицы роман.