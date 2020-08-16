Светлана Лобода показала, как выглядят ее подросшие дочери Ева и Тильда

На кадрах звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката и моря, вероятно, все в той же Греции.

ФОТО: Instagram

«Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я ни делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение», – трогательно подписала свой пост Лобода.

ФОТО: Instagram

Младшая дочь Светланы – Тильда, лицо которой артистка скрывает от общественности, родилась 21 мая 2018 года. Информацию о том, кто отец девочки, Лобода также не разглашает.